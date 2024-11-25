Скільки людей поранені через російський обстріл Одеси 25 листопада

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки 25 листопада продовжує збільшуватися. Стан однієї з поранених оцінюється як важкий.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

"На стаціонарному лікуванні залишається 8 поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеня важкості", — написав очільник області.

Двом людям допомога була надана на місці. Ще один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

Подробиці обстрілу

Нагадаємо, місто атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, медзаклад, офісні приміщення, торгівельні об’єкти та автотранспорт.

Раніше ми повідомляли, як одесити пережили російський удар. Також на обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.