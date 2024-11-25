Удар по Одесі 25 листопада, наслідки, стан постраждалих

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Через російський ракетний обстріл Одеси вдень 25 листопада зруйновано або пошкоджено не менше 1200 кв. м житлової та цивільної забудови. На щастя, обійшлося без жертв. Але шестеро людей госпіталізовані.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

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Дуже сильний вибух

Одеситка Діана працює у кав'ярні. На момент вибуху вона була на своєму робочому місці. Ударною хвилею вибило скло, біля якого сиділа дівчина. На щастя, сама вона не постраждала.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Був дуже сильний вибух. Затріщали вікна і навіть сама будівля. Побігли зразу люди, почали працювати сигналізації", — розповідає Діана.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Всі вони знаходяться у лікарні. Одна людина перебуває у важкому стані. Інші постраждалі у стані середньої важкості.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Правоохоронці та рятувальники обходять квартири, аби виявити, хто ще потребує допомоги.

"Є виклики про те, що через удар люди заблоковані у своїх квартирах, не можуть відчинити двері", — говорить речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Вже відомо, що внаслідок атаки пошкоджені перекриття і вікна у школі та університеті. Поліція повідомляє, що постраждали 12 автомобілів.

Терор заради терору

Перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов стверджує, що головною метою атаки був саме терор проти цивільного населення. Адже жодних військових об'єктів у районі немає.

"Навколо щільна житлова забудова, розташована стоматологічна клініка, аптека, жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які будуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини", — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. Також вночі та вранці росіяни атакували інші українські міста.