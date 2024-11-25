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Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ

25 ноября 2024 12:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Удар по Одессе 25 ноября, последствия пострадавших
Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Из-за российских ракетных обстрелов Одессы днем 25 ноября разрушены или повреждены не менее 1200 кв. м жилой и гражданской стройки. К счастью, обошлось без жертв. Но шесть человек госпитализированы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.

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Очень сильный взрыв

Одесситка Диана работает в кафе. К моменту взрыва она была на своем рабочем месте. Ударной волной выбило стекло, возле которого сидела девушка. К счастью, сама она не пострадала.

Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ - фото 1
Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

"Был очень сильный взрыв. Затрещали окна и даже само здание. Побежали люди, начали работать сигнализации", — рассказывает Диана.

Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ - фото 2
Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Все они находятся в больнице. Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ - фото 3
Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Правоохранители и спасатели обходят квартиры, чтобы обнаружить, кто еще нуждается в помощи.

"Есть вызовы, что из-за удара люди заблокированы в своих квартирах, не могут открыть двери", — говорит спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина.

Удар по центру — как одесситы пережили сегодняшнюю атаку РФ - фото 4
Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

Уже известно, что в результате атаки повреждены перекрытия и окна в школе и университете. Полиция сообщает, что пострадали 12 автомобилей.

Террор ради террора

Первый заместитель начальника Одесской ОВ Александр Харлов утверждает, что главной целью атаки был именно террор против гражданского населения. Ведь никаких военных объектов в этом районе нет.

"Вокруг плотная жилая застройка, расположена стоматологическая клиника, аптека, никаких намеков на то, что здесь находятся военные или какие-то другие цели, которые будут интересовать врага, нет. Я считаю, что, пожалуй, основной целью врага является запугивание именно мирного населения Одесчины", — отметил он.

Напомним, сегодня Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Одессы. Также ночью и утром россияне атаковали другие города.

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Новость с фото

13:51 Сколько стоят участки под застройку возле Киева — цены за сотку

13:46 В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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