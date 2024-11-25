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Российский удар по Одессе — количество пострадавших выросло

25 ноября 2024 13:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько человек ранены из-за российских обстрелов Одессы 25 ноября
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Число пострадавших в результате российской ракетной атаки 25 ноября продолжает увеличиваться. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщения о пострадавших. Фото: скриншот

"На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальная в состоянии средней степени тяжести", — написал глава области.

Двум людям помощь была предоставлена на месте. Еще один пострадавший продолжает лечение амбулаторно.

Подробности обстрела

Напомним, город атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре: жилые дома, медучреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт.

Ранее мы сообщали, как одесситы пережили российский удар. Также на обстрелы Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.

Одесса война обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

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