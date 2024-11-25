Сколько человек ранены из-за российских обстрелов Одессы 25 ноября

Российский удар по Одессе — количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате российской ракетной атаки 25 ноября продолжает увеличиваться. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальная в состоянии средней степени тяжести", — написал глава области.
Двум людям помощь была предоставлена на месте. Еще один пострадавший продолжает лечение амбулаторно.
Подробности обстрела
Напомним, город атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре: жилые дома, медучреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт.
Ранее мы сообщали, как одесситы пережили российский удар. Также на обстрелы Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!