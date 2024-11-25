Взрывы в Одесской области — что известно

Дым в небе. Фото: иллюстративное/соцсети

Жители Белгород-Днестровского района услышали сильнейшие взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали регион баллистической ракетой.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:46. По информации Воздушных Сил, на территорию области залетел разведывательный дрон врага. Впоследствии было объявлено об угрозе применения баллистического вооружения. Российская ракета направлялась в направлении поселка Тузлы.

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

По данным спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, взрывы прогремели в пределах Белгород-Днестровского района Одесчины. Вероятно, область атаковали ракетой "Искандер-М".

Напомним, сегодня россияне также нанесли удар по центру Одессы. Пострадали одиннадцать гражданских. Один человек в тяжелом состоянии.