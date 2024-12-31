В Одеській області чули вибухи

На Одещині пролунали вибухи
31 грудня 2024 15:10
Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/соцмережі
В Одеському районі почули вибух. За попередньою інформацією, ворог випустив ракету по Чорноморську.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
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Що відомо
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 15:01. За даними моніторингових каналів, ворог атакував однією авіаційною керованою крилатою ракетою Х-31П курсом на Чорноморськ.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вже запускали ракету по Одещині. Також ми повідомляли про те, скільки разів окупанти обстрілювали регіон протягом року.
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