В Одеській області чули вибухи

Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одеському районі почули вибух. За попередньою інформацією, ворог випустив ракету по Чорноморську.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 15:01. За даними моніторингових каналів, ворог атакував однією авіаційною керованою крилатою ракетою Х-31П курсом на Чорноморськ.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже запускали ракету по Одещині. Також ми повідомляли про те, скільки разів окупанти обстрілювали регіон протягом року.