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На Одещині пролунали вибухи

31 грудня 2024 15:10
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області чули вибухи
Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеському районі почули вибух. За попередньою інформацією, ворог випустив ракету по Чорноморську. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 15:01. За даними моніторингових каналів, ворог атакував однією авіаційною керованою крилатою ракетою Х-31П курсом на Чорноморськ. 

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже запускали ракету по Одещині. Також ми повідомляли про те, скільки разів окупанти обстрілювали регіон протягом року.  

війна Одеська область обстріли Одеська ОДА ракети

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15:03 В Єрусалимі дитина знайшла унікальний християнський артефакт

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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