В Одесской области слышали взрывы

Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одесском районе услышали взрыв. По предварительной информации, враг выпустил ракету по Черноморску.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:01. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал одной авиационной управляемой крылатой ракетой Х-31П курсом на Черноморск.

Напомним, сегодня россияне уже запускали ракету по Одесской области. Также мы сообщали о том, сколько раз оккупанты обстреливали регион в течение года.