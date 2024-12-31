В Одесской области слышали взрывы

В Одесской области раздались взрывы
31 декабря 2024 15:10
Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/соцсети
В Одесском районе услышали взрыв. По предварительной информации, враг выпустил ракету по Черноморску.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
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Что известно
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:01. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал одной авиационной управляемой крылатой ракетой Х-31П курсом на Черноморск.
Напомним, сегодня россияне уже запускали ракету по Одесской области. Также мы сообщали о том, сколько раз оккупанты обстреливали регион в течение года.
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