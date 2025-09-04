Вибухи лунають на Одещині

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua

Прямо зараз на Одещині пролунав потужний вибух. Росія знову атакує південь ударними дронами.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи на Одещині

Зазначимо, що раніше в Одеській оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про застосування ударних БпЛА. Згодом військові повідомили, що ракети летять у напрямку Тузли.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, вдень росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. Також внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено кладовище.