Вибухи лунають на Одещині

На Одещині пролунали вибухи
Прямо зараз на Одещині пролунав потужний вибух. Росія знову атакує південь ударними дронами.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Одещині
Зазначимо, що раніше в Одеській оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про застосування ударних БпЛА. Згодом військові повідомили, що ракети летять у напрямку Тузли.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, вдень росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. Також внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено кладовище.
