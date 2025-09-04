Взрывы раздаются в Одесской области

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua

Прямо сейчас в Одесской области прогремел мощный взрыв. Россия снова атакует юг ударными дронами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одесской области

Отметим, что ранее в Одесской объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о применении ударных БпЛА. Впоследствии военные сообщили, что ракеты летят в направлении Тузлы.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, днем россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. Также в результате ночной атаки на Одессу повреждено кладбище.