Взрывы раздаются в Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы
Прямо сейчас в Одесской области прогремел мощный взрыв. Россия снова атакует юг ударными дронами.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Отметим, что ранее в Одесской объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о применении ударных БпЛА. Впоследствии военные сообщили, что ракеты летят в направлении Тузлы.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, днем россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. Также в результате ночной атаки на Одессу повреждено кладбище.
