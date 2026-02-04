На Одещині було чутно звук вибуху, сьогодні, 4 лютого

Термінова новина

На Одещині зараз, 4 лютого, пролунав вибух. Росіяни атакували регіон ракетою. Інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.