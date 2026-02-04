Видео
Главная Одесса В Одесской области прогремел взрыв — что известно

В Одесской области прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:20
В Одесской области был слышен звук взрыва, сегодня, 4 февраля
Дым в небе. Фото иллюстративное: Pixabay

В Одесской области сейчас, 4 февраля, прогремел взрыв. Россияне атаковали регион ракетой. Информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

На Одещині пролунав вибух
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 4, в Одесской области был слышен мощный взрыв. Враг атаковал регион ракетой. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Арциза. Вероятно ее сбили на подлете к области. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала Одессу дронами — горожане рассказали о пережитом. Также мы писали, что под ударом врага оказались жилые дома в Харькове.

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы ракеты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
