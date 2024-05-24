На Одещині провели перший цьогорічний рейд для запобігання браконьєрству — результати

Рейд на човнах на території Нацпарку на Одещині. Фото: Іван Русєв

На території "Тузлівських лиманів" працівники служби держохорони парку разом з представниками водної поліції провели спільний рейд. Такі заходи стануть систематичними, аби викоренити незаконний вилов водних ресурсів з акваторії.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Перший рейд на човні

Цьогоріч це був перший рейд на човні, оскільки правопорушники намагаються встановити знаряддя лову подалі в акваторії лиману, щоб приховати їх. Рейд в прибережній зоні виявився дуже ефективним — всі незаконні знаряддя лову як на долоні.

"Війна вносить суттєві корективи і в нашу роботу, першочергово через брак найцінніших ресурсів: інспекторський склад вимушено скоротився (декілька представників служби держохорони нацпарку боронять країну на фронті). Але кожен має працювати і виконувати свої обов’язки, незважаючи на складнощі, тому ми об’єднуємо наші зусилля і ресурси для виконання завдань по захисту та збереженню екосистем та видів", — написав еколог.



Вилучили незаконні знаряддя лову. Фото: Іван Русєв

Під час рейду було виявлено понад 10 одиниць сіток та ятерів, у яких було більше 100 кг риби, переважно ікряна атерина та дрібна кефаль-сінгиль, яка була випущена у водойму. Всі незаконні знаряддя лову були обліковані, складено акти безгосподарності.

Продовження рейдів

Такі рейди у прибережній акваторії буть проводитися систематично. Такі міри повинні запобігти незаконній рибалці. Затримані порушники будуть притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності.

"Просимо всіх дотримуватись режиму території та обмежень запроваджених під час дії воєнного стану. Нагадуємо, що дозволів на вилов водних біоресурсів в межах Тузлівських лиманів, Одеська ОВА не надала жодному суб’єкту господарювання", — зазначив Іван Русєв.

Браконьєрство на Одещині

Ми писали, що суд у Білгород-Дністровському районі виніс вирок щодо 31-річного жителя Лиманської територіальної громади, який ловив рибу в акваторії озера Джантшейське, що входить до складу Національного природного парку "Тузлівські лимани". Чоловік завдав збитків державі на декілька сотень тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили жителя міста Одеси у браконьєрстві. Чоловік ловив рибу забороненим знаряддям на озері Путрине, завдавши державі збитків на суму понад мільйон гривень.