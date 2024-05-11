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Ловив рибу в заповідній зоні — житель Одещини заплатить штраф за порушення закону

11 травня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ловив рибу в заповідній зоні — житель Одещини заплатить штраф за порушення закону
Порушник, який виловлював рибу. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Суд у Білгород-Дністровському районі виніс вирок щодо 31-річного жителя Лиманської територіальної громади, який ловив рибу в акваторії озера Джантшейське, що входить до складу Національного природного парку "Тузлівські лимани". Чоловік завдав збитків державі на декілька сотень тисяч гривень. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Відомо, що чоловіка звинуватили у використанні заборонених знарядь лову та заподіянні істотної шкоди державі. Порушник сітками з човна виловив 128 одиниць різних видів риби, серед яких карасі, сазани, окуні. Суд призначив йому штраф у розмірі 25 500 гривень, а також зобов'язав компенсувати завдані збитки державі — а це майже 290 тисяч гривень. Крім того, у горе-рибалки конфіскували знаряддя лову та виловлену рибу, передавши їх у дохід держави.

Ловив рибу в заповідній зоні — житель Одещини заплатить штраф за незаконні дії - фото 1
Риба, яку виловив браконьєр. Фото: Нацполіція

Заборона на вилов риби

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні набрала чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби на переважній більшості водних об'єктів країни.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що правоохоронці викрили жителя міста Одеси у браконьєрстві. Чоловік ловив рибу забороненим знаряддям на озері Путрине, завдавши державі збитків на суму понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли,  що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.

Додамо, Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.

Одеса
штраф
Одеська область
браконьєри
порушення
Одеська ОДА
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риба

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