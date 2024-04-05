Виловив риби майже на пів мільйона — на Одещині викрили браконьєра

Інспектори затримали браконьєра. Фото: Держекоінспекція

Чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів, загальною вагою 50 кілограмів.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Подробиці злочину

Чоловік вночі проти 5 квітня ловив рибу на річці Турунчук, в районі Дякової ями. Він сподівався, що у темряві його ніхто не помітить, проте інспектори виявили порушника та вилучили в нього рибу та знаряддя лову.

Чоловік зміг виловити 470 карасів, загальна вага яких склала 50 кілограмів. Він цим завдав збитків державі на суму 473 тисячі гривень.

Що загрожує

На браконьєра склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Він звинувачується у порушеннях правил рибальства. Цей злочин карається накладенням штрафу аж на 680 гривень.

Заборона рибної ловлі на Одещині

Нагадаємо, що з 1 квітня в Одеському регіоні розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Заборона триватиме до 31 липня поточного року.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали рибних браконьєрів, які рибалили в одній з бухт Чорного моря на Одещині попри діючу заборону. Злочинці завдали збитків державі приблизно на 500 тисяч гривень.