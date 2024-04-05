Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виловив риби майже на пів мільйона — на Одещині викрили браконьєра arrow

Виловив риби майже на пів мільйона — на Одещині викрили браконьєра

5 квітня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виловив риби майже на пів мільйона — на Одещині викрили браконьєра
Інспектори затримали браконьєра. Фото: Держекоінспекція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів, загальною вагою 50 кілограмів.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Читайте також:

Подробиці злочину

Чоловік вночі проти 5 квітня ловив рибу на річці Турунчук, в районі Дякової ями. Він сподівався, що у темряві його ніхто не помітить, проте інспектори виявили порушника та вилучили в нього рибу та знаряддя лову. 

Чоловік зміг виловити 470 карасів, загальна вага яких склала 50 кілограмів. Він цим завдав збитків державі на суму 473 тисячі гривень. 

Що загрожує

На браконьєра склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Він звинувачується у порушеннях правил рибальства. Цей злочин карається накладенням штрафу аж на 680 гривень.

Заборона рибної ловлі на Одещині

Нагадаємо, що з 1 квітня в Одеському регіоні розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Заборона триватиме до 31 липня поточного року. 

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали рибних браконьєрів, які рибалили в одній з бухт Чорного моря на Одещині попри діючу заборону. Злочинці завдали збитків державі приблизно на 500 тисяч гривень.

Одеса
штраф
Одеська область
вилов риби
браконьєри
риби
заборона
риба
риболовля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим