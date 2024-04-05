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Выловил рыбы почти на полмиллиона — в Одесской области разоблачили браконьера

5 апреля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выловил рыбы почти на полмиллиона — в Одесской области разоблачили браконьера
Инспекторы задержали браконьера. Фото: Госэкоинспекция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Муж вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где его заметили инспекторы. Браконьер сумел выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Подробности преступления

Мужчина ночью на 5 апреля ловил рыбу на реке Турунчук, в районе Дяковой ямы. Он надеялся, что в темноте его никто не заметит, однако инспекторы обнаружили нарушителя и изъяли у него рыбу и орудие лова.

Мужчина смог выловить 470 карасей, общий вес которых составил 50 килограммов. Он этим нанес ущерб государству на сумму 473 тысячи гривен.

Что угрожает

На браконьера составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Он обвиняется в нарушениях правил рыболовства. Это преступление карается наложением штрафа аж на 680 гривен.

Запрет рыбной ловли в Одесской области

Напомним, что с 1 апреля в Одесском регионе начался ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Рыбалка в этот период разрешается только на берегу за пределами нерестилищ. Запрет продлится до 31 июля текущего года.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали рыбных браконьеров, которые рыбачили в одной из бухт Черного моря в Одесской области, несмотря на действующий запрет. Преступники нанесли ущерб государству примерно на 500 тысяч гривен.

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