Улов на пів мільйона — на Одещині затримали браконьєрів
Правоохоронці затримали рибних браконьєрів, які рибалили в одній з бухт Чорного моря на Одещині. Злочинці завдали збитків державі приблизно на 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції в Одеській області.
Подробиці незаконної діяльності
Двоє жителів Кілії, що на Одещині, незаконно виловлювали рибу з вод Жебріянівської бухти Чорного моря. Їм вдалося наловити більше ніж 200 оселедців на понад 50 кг.
Браконьєрів затримали під час того, як вони розвантажували оселедець з дерев'яного човна. Своїми діями рибалки завдали державі збитків на суму 500 тисяч гривень.
Яке покарання загрожує
Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 ККУ. Вони звинувачуються у незаконній рибній ловлі. За скоєне їм загрожує штраф до 51 тисяч гривень або обмеження на строк до трьох років.
Заборона рибної ловлі на Одещині
Нагадаємо, що з 1 квітня в Одеському регіоні розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Заборона триватиме до 31 липня поточного року.
Раніше ми писали, що попри діючу заборону, чоловік незаконно ловив рибу в одній з бухт Чорного моря на Одещині. Він зміг виловити більше 200 оселедців, чим завдав збитків рибним запасам України більше ніж у пів мільйона гривень.
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