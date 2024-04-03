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Улов на пів мільйона — на Одещині затримали браконьєрів

3 квітня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Улов на пів мільйона — на Одещині затримали браконьєрів
Браконьєри поряд з уловом. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали рибних браконьєрів, які рибалили в одній з бухт Чорного моря на Одещині. Злочинці завдали збитків державі приблизно на 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці незаконної діяльності

Двоє жителів  Кілії, що на Одещині, незаконно виловлювали рибу з вод Жебріянівської бухти Чорного моря. Їм вдалося наловити більше ніж 200 оселедців на понад 50 кг.

Браконьєрів затримали під час того, як вони розвантажували оселедець з дерев'яного човна. Своїми діями рибалки завдали державі збитків на суму 500 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 ККУ. Вони звинувачуються у незаконній рибній ловлі. За скоєне їм загрожує штраф до 51 тисяч гривень або обмеження на строк до трьох років.

Заборона рибної ловлі на Одещині

Нагадаємо, що з 1 квітня в Одеському регіоні розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Заборона триватиме до 31 липня поточного року. 

Раніше ми писали, що попри діючу заборону, чоловік незаконно ловив рибу в одній з бухт Чорного моря на Одещині. Він зміг виловити більше 200 оселедців, чим завдав збитків рибним запасам України більше ніж у пів мільйона гривень.

Одеса
Чорне море
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