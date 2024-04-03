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Улов на полмиллиона — в Одесской области задержали браконьеров

3 апреля 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Улов на полмиллиона — в Одесской области задержали браконьеров
Браконьеры рядом с уловом. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители задержали рыбных браконьеров, которые ловили рыбу в одной из бухт Черного моря в Одесской области. Преступники нанесли ущерб государству примерно на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности незаконной деятельности

Двое жителей Килии на Одесчине незаконно вылавливали рыбу из вод Жебрияновской бухты Черного моря. Им удалось наловить более 200 сельдей на более 50 кг.

Браконьеров задержали во время того, как они разгружали сельдь из деревянной лодки. Своими действиями рыбаки нанесли государству ущерб на сумму 500 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 УКУ. Они обвиняются в незаконной рыбной ловле. За совершенное им грозит штраф до 51 тысячи гривен или ограничение на срок до трех лет.

Запрет рыбной ловли в Одесской области

Напомним, что с 1 апреля в Одесском регионе начался ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Рыбалка в этот период разрешается только на берегу за пределами нерестилищ. Запрет продлится до 31 июля текущего года.

Ранее мы писали, что, несмотря на действующий запрет, мужчина незаконно ловил рыбу в одной из бухт Черного моря в Одесской области. Он смог выловить более 200 сельдей, чем нанес ущерб рыбным запасам Украины более чем в полмиллиона гривен.

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