Виловив риби на пів мільйона гривень — на Одещині викрили браконьєра

Улов, який вилучили інспектори у браконьєра. Фото: Держекоінспекція

Попри заборону, чоловік незаконно ловив рибу в одній з бухт Чорного моря на Одещині. Він зміг виловити більше 200 оселедців, чим завдав збитків рибним запасам України більше ніж у пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південнно-Західного округу.

Читайте також:

Подробиці справи

Житель Одещини здійснював незаконний вилов риби у Жебріянівській бухті Чорного моря біля села Приморське. Задля рибної ловлі він використовував ставні ліскові сітки, які є заборонені в Україні. Таким приладдям він зміг наловити 210 особин оселедця. Він завдав збитків Україні на суму 525 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Інспектори склали на порушника протокол згідно ч. 4 ст. 85 КупАП. Він звинувачується у порушеннях правил рибальства. Цей злочин карається накладенням штрафу у розмірі до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині викрили чергових браконьєрів, які виловлювали рибу забороненими знаряддями. Порушники вилови більше пів тисячі особин, чим завдали збитків бюджету України на понад мільйон гривень.

Також ми писали, що чоловік займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг, що в Одеській області. Так, він наловив понад 100 кг особин та завдав збитків державі на суму майже 350 тисяч гривень.