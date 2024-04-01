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Выловил рыбы на полмиллиона гривен — в Одесской области разоблачили браконьера

1 апреля 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выловил рыбы на полмиллиона гривен — в Одесской области разоблачили браконьера
Улов, изъятый инспекторами у браконьера. Фото: Госэкоинспекция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Несмотря на запрет, мужчина незаконно ловил рыбу в одной из бухт Черного моря в Одесской области. Он смог выловить более 200 сельдей, чем нанес ущерб рыбным запасам Украины более чем в полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Подробности дела

Житель Одесчины совершал незаконный лов рыбы в Жебрияновской бухте Черного моря у села Приморское. Для рыбной ловли он использовал ставные лесные сетки, которые запрещены в Украине. Такими принадлежностями он смог наловить 210 особей сельди. Он нанес ущерб Украине на сумму 525 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Инспекторы составили на нарушителя протокол согласно ч. 4 ст. 85 КупАП. Он обвиняется в нарушениях правил рыболовства. Это преступление карается наложением штрафа в размере до сорока тысяч рублей.

Случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, что в Одесской области разоблачили очередных браконьеров, которые вылавливали рыбу запрещенными орудиями. Нарушители выловили более полутысячи особей, чем нанесли ущерб бюджету Украины более чем на миллион гривен.

Также мы писали, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы на озере Ялпуг в Одесской области. Так, он наловил более 100 кг особей и нанес ущерб государству на сумму почти 350 тысяч гривен.

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