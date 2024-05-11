Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ловил рыбу в заповедной зоне — житель Одесчины заплатит штраф за нарушение закона arrow

Ловил рыбу в заповедной зоне — житель Одесчины заплатит штраф за нарушение закона

11 мая 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ловил рыбу в заповедной зоне — житель Одесчины заплатит штраф за нарушение закона
Нарушитель, вылавливавший рыбу. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Суд в Белгород-Днестровском районе вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Лиманской территориальной громады, ловившего рыбу в акватории озера Джантшейское, входящего в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы". Мужчина нанес ущерб государству на несколько сотен тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что мужчину обвинили в использовании запрещенных орудий лова и причинении существенного ущерба государству. Нарушитель сетками из лодки выловил 128 единиц разных видов рыбы, среди которых караси, сазаны, окуни. Суд назначил ему штраф в размере 25 500 гривен, а также обязал компенсировать нанесенный ущерб государству — а это почти 290 тысяч гривен. Кроме того, у горе-рыбака конфисковали орудие ловли и выловленную рыбу, передав их в доход государства.

Ловил рыбу в заповедной зоне - житель Одесщины заплатит штраф за незаконные действия - фото 1
Рыба, которую выловил браконьер. Фото: Нацполиция

Запрет на лов рыбы

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы на подавляющем большинстве водных объектов страны.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Мы ранее писали, что правоохранители разоблачили жителя города Одессы в браконьерстве. Мужчина ловил рыбу запрещенным орудием на озере Путрино, нанеся государству ущерб на сумму более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где был замечен инспекторами. Браконьер смог выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.

Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность крупнейшее искусственное озеро Украины. Водоем долгое время использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Одесса
штраф
Одесская область
браконьеры
нарушения
Одесская ОГА
Новости Одессы
рыба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина