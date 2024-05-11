Ловил рыбу в заповедной зоне — житель Одесчины заплатит штраф за нарушение закона

Нарушитель, вылавливавший рыбу. Фото: Нацполиция

Суд в Белгород-Днестровском районе вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Лиманской территориальной громады, ловившего рыбу в акватории озера Джантшейское, входящего в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы". Мужчина нанес ущерб государству на несколько сотен тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области.

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Детали дела

Известно, что мужчину обвинили в использовании запрещенных орудий лова и причинении существенного ущерба государству. Нарушитель сетками из лодки выловил 128 единиц разных видов рыбы, среди которых караси, сазаны, окуни. Суд назначил ему штраф в размере 25 500 гривен, а также обязал компенсировать нанесенный ущерб государству — а это почти 290 тысяч гривен. Кроме того, у горе-рыбака конфисковали орудие ловли и выловленную рыбу, передав их в доход государства.

Рыба, которую выловил браконьер. Фото: Нацполиция

Запрет на лов рыбы

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы на подавляющем большинстве водных объектов страны.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Мы ранее писали, что правоохранители разоблачили жителя города Одессы в браконьерстве. Мужчина ловил рыбу запрещенным орудием на озере Путрино, нанеся государству ущерб на сумму более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где был замечен инспекторами. Браконьер смог выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.

Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность крупнейшее искусственное озеро Украины. Водоем долгое время использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.