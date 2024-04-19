Завдав збитків на понад мільйон — в Одеській області викрили літнього браконьєра

Незаконний улов. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили жителя міста Одеси у браконьєрстві. Чоловік ловив рибу забороненим знаряддям на озері Путрине, завдавши державі збитки на суму понад мільйон гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

За інформацією поліції, 72-річного браконьєра зафіксували у селі Троїцьке. На момент затримання, чоловік уже наловив понад 700 одиниць різних видів риби нелегальним знаряддям та в нерестову заборону.

Що вилучили у браконьєра

У порушника правоохоронні органи вилучили кільце з сітеснастного матеріалу та виловлену за допомогою нього рибу, зокрема карася, ляща, щуку, коропа та судака. Отримані біоресурси були передані на зберігання до спеціалізованого підприємства. За попередніми підрахунками, зловмисник завдав державі збитки на суму майже 1 115 000 гривень.

Сітка для вилову риби. Фото: Нацполіція

Яке покарання за браконьєрство

Правоохоронні органи зареєстрували відомості про порушення та внесли їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Браконьєру можуть оголосити підозру за статтею 249 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф або ув'язнення на строк до трьох років.

Нерестова заборона

Нагадаємо, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, чинне до 31 липня.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що порушники вирішили порибалити з вод Дністровського лиману, що в Одеській області, попри чинну заборону у регіоні. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 200 тисяч гривень, за що їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Також ми повідомляли, що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.