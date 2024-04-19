Нанес ущерб более чем на миллион — в Одесской области разоблачили пожилого браконьера

Незаконный улов. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили жителя города Одессы в браконьерстве. Мужчина ловил рыбу запрещенным орудием на озере Путрино, нанеся государству ущерб на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

По информации полиции, 72-летний браконьер зафиксирован в селе Троицкое. На момент задержания мужчина уже наловил более 700 единиц различных видов рыбы нелегальным орудием и в нерестовый запрет.

Что изъяли у браконьера

У нарушителя правоохранительные органы изъяли кольцо из ситеснастного материала и выловленную с помощью него рыбу, в том числе карася, леща, щуку, карпа и судака. Полученные биоресурсы были переданы на хранение в специализированное предприятие. По предварительным подсчетам, злоумышленник нанес государству ущерб на сумму почти 1 115 000 грн.

Сетка для отлова рыбы. Фото: Нацполиция

Какое наказание за браконьерство

Правоохранительные органы зарегистрировали сведения о нарушениях и внесли их в Единый реестр досудебных расследований. Браконьеру могут объявить подозрение по статье 249 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф или заключение сроком до трех лет.

Нерестовый запрет

Напомним, что с 1 апреля стартовал запрет на любительский и промышленный лов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, действует до 31 июля.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Мы ранее писали, что нарушители решили порыбачить из вод Днестровского лимана в Одесской области, несмотря на действующий запрет в регионе. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч гривен, за что им грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

Также мы сообщали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где был замечен инспекторами. Браконьер смог выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.