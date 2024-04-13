Наловили риби на сотні тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

Правоохоронці затримали браконьєрів на Одещині. Фото: Нацполіція

Порушники вирішили порибалити з вод Дністровського лиману, що в Одеській області, попри діючу заборону у регіоні. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 200 тисяч гривень, за що їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Біля селища Овідіополь, що на Одещині, двоє місцевих жителів виловлювали рибу з Дністровського лиману. Улов становить 78 особин, серед яких короп, лящ, карась, лобань та чорноморський оселедець. Завдані ними державі збитки становлять понад 230 тисяч гривень.

Що загрожує

Двом жителям Одещини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нерестова заборона

Нагадаємо, що в період з 1 квітня до 30 червня діють певні обмеження на риболовлю, але терміни можуть змінюватися, залежно від місця вилову риби. Зокрема, у Дніпровському лимані по всій акваторії — з 5 квітня по 5 червня, проте із прилеглими плавнями — з 15 квітня по 31 липня.

Випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали рибних браконьєрів, які рибалили в одній з бухт Чорного моря на Одещині, попри чинну заборону. Злочинці завдали збитків державі приблизно на 500 тисяч гривень.