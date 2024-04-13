Наловили рыбы на сотни тысяч — в Одесской области разоблачили браконьеров

Правоохранители задержали браконьеров в Одесской области. Фото: Нацполиция

Нарушители решили порыбачить из вод Днестровского лимана в Одесской области, несмотря на действующий запрет в регионе. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч гривен, за что им грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности деятельности

Возле поселка Овидиополь Одесской области двое местных жителей вылавливали рыбу из Днестровского лимана. Улов составил 78 особей, среди которых карп, лещ, карась, лобань и черноморская сельдь. Нанесенный ими государству ущерб составляет более 230 тысяч гривен.

Что угрожает

Двум жителям Одесской области сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред. Им грозит наказание в виде штрафа до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

Нерестовый запрет

Напомним, что в период с 1 апреля по 30 июня действуют определенные ограничения на рыбалку, но сроки могут меняться, в зависимости от места отлова рыбы. В частности, в Днепровском лимане по всей акватории — с 5 апреля по 5 июня, однако с близлежащими плавнями — с 15 апреля по 31 июля.

Случаи браконьерства в Одесской области

Мы раньше писали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где его заметили инспекторы. Браконьер смог выловить более 400 карасей, общим весом 50 килограммов.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали рыбных браконьеров, которые рыбачили в одной из бухт Черного моря в Одесской области, несмотря на действующий запрет. Преступники нанесли ущерб государству примерно на 500 тысяч гривен.