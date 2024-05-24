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В Одесской области провели первый рейд в этом году для предотвращения браконьерства — результаты

24 мая 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области провели первый рейд в этом году для предотвращения браконьерства — результаты
Рейд на лодках на территории Нацпарка Одесской области. Фото: Иван Русев
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На территории "Тузловских лиманов" сотрудники службы госохраны парка вместе с представителями водной полиции провели совместный рейд. Такие меры станут систематическими, чтобы искоренить незаконный отлов водных ресурсов из акватории.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

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Первый рейд на лодке

В этом году это был первый рейд на лодке, поскольку правонарушители пытаются установить орудие ловли подальше в акватории лимана, чтобы скрыть их. Рейд в прибрежной зоне оказался очень эффективным — все незаконные орудия ловли как на ладони.

"Война вносит существенные коррективы и в нашу работу, в первую очередь из-за нехватки самых ценных ресурсов: инспекторский состав вынужденно сократился (несколько представителей службы госохраны нацпарка защищают страну на фронте). Но каждый должен работать и выполнять свои обязанности, несмотря на сложности, поэтому мы обьединяем наши усилия и ресурсы для выполнения задач по защите и сохранению экосистем и видов" , — написал эколог.

Рейд в Нацпарке "Тузловские лиманы"
Изъяли незаконные орудия ловли. Фото: Иван Русев

Во время рейда было обнаружено более 10 единиц сеток и ятеров, в которых было более 100 кг рыбы, преимущественно икряная атерина и мелкая кефаль-сингиль, выпущенная в водоем. Все незаконные орудия ловли были учтены, составлены акты бесхозяйственности.

Продолжение рейдов

Такие рейды в прибрежной акватории будут проводиться систематически. Такие меры должны предотвратить незаконную рыбалку. Задержанные нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

"Просим всех соблюдать режим территории и ограничения введенные во время действия военного положения. Напоминаем, что разрешений на отлов водных биоресурсов в пределах Тузловских лиманов, Одесская ОВА не предоставила ни одному субъекту хозяйствования" , — отметил Иван Русев.

Браконьерство в Одесской области

Мы писали, что суд в Белгород-Днестровском районе вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Лиманской территориальной общины, ловившего рыбу в акватории озера Джантшейское, входящего в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы". Мужчина нанес ущерб государству на несколько сотен тысяч гривен.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили жителя города Одессы в браконьерстве. Мужчина ловил рыбу запрещенным орудием на озере Путрино, нанеся государству ущерб на сумму более миллиона гривен.

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