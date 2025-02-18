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На Одещині псевдоспівробітники банку обдурили матір героя

18 лютого 2025 12:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещині викрили шахраїв - подробиці
Фігурант після затримання. Фото: ГУНП в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Правоохоронці викрили трьох мешканців Одещини, які  ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків. Зокрема, від їх дій постраждала матір військового, в якої вони виманили 3 мільйони гривень.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Підозрювані представлялись співробітниками служби безпеки банку та переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-сервісі зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки". Проте надалі гроші перераховувалися на сторонніх осіб та обготівковувалися. Щоб приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 мільйони державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця, також перевела фігурантам всі свої гроші.

На Одещині шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн - фото 1
Вилучені речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Відкрили справи

Підозрюваних затримали на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою. Попередньо зловмисники встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.  Прокуратура відкрила справи за ч. 5 ст. 190, та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене їхніми санкціями, — позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про депутата, який зливав токсичні відходи. А також про розірваний прокуратурою договір на 5 мільйонів.

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