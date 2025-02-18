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На Одесчине псевдосотрудники банка обманули мать героя

18 февраля 2025 12:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области разоблачили мошенников - подробности
Фигуранты после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Правоохранители разоблачили трех жителей Одесской области, которые обманывали граждан, выдавая себя за работников банков. В частности, от их действий пострадала мать военного, у которой они выманили 3 миллиона гривен.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Подозреваемые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали людей, что их аккаунты в онлайн-сервисе взломаны, и предлагали временно перевести средства на "безопасные счета". Однако в дальнейшем деньги перечислялись на посторонних лиц и обналичивались. Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемые использовали SIP-телефонию, которая позволяла им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 миллиона государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего, также перевела фигурантам все свои деньги.

На Одесчине мошенники выманили у матери погибшего героя 3 млн - фото 1
Изъятые вещественные доказательства. Фото: Одесская областная прокуратура

Открыли дела

Подозреваемых задержали на территории Полтавской области. Сейчас они находятся под стражей. Предварительно, злоумышленники успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране. Прокуратура открыла дела по ч. 5 ст. 190, и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Максимальное наказание, предусмотренное их санкциями, — лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о депутате, который сливал токсичные отходы. А также о расторгнутом прокуратурой договоре на 5 миллионов.

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