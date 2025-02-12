Намагалися привласнити 5 мільйонів на Одещині

Одеська обласна прокуратура. Фото ілюстративне: Одеса News

Чиновники Служби відновлення та розвитку інфраструктури регіону протягом трьох років подовжували договір щодо ремонту дороги у Роздільнянському районі, проте фактично ніяких робіт ніхто не проводив. Посадовці могли нанести державі 5 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

У 2022 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір з підприємством на розробку проєкту капітального ремонту дороги Т-16-18 між Роздільною та Єреміївкою. Сторони неодноразово продовжували термін дії угоди без достатніх правових підстав, доки ним не зацікавилася обласна прокуратура та не розірвала його. Проте посадовці не мали належного фінансування та відповідних бюджетних асигнувань, тому й не встигли привласнити кошти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовицю, яка продавала місця під магазини. А також про переплату на 1,3 мільйона за генератори в Одесі.

