Пытались присвоить 5 миллионов в Одесской области

Одесская областная прокуратура. Фото иллюстративное: Одесса News

Чиновники Службы восстановления и развития инфраструктуры региона в течение трех лет продлевали договор по ремонту дороги в Раздельнянском районе, однако фактически никаких работ никто не проводил. Чиновники могли нанести государству 5 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

В 2022 году Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с предприятием на разработку проекта капитального ремонта дороги Т-16-18 между Раздельной и Еремеевкой. Стороны неоднократно продлевали срок действия соглашения без достаточных правовых оснований, пока им не заинтересовалась областная прокуратура и не разорвала его. Однако чиновники не имели надлежащего финансирования и соответствующих бюджетных ассигнований, поэтому и не успели присвоить средства.

Напомним, недавно мы писали о чиновнице, которая продавала места под магазины. А также о переплате на 1,3 миллиона за генераторы в Одессе.