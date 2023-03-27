На Одещині райрада намагалася усупереч закону розширити межі села

Межі села за рахунок Національного парку розширяти не будуть

Суд визнав протиправним розширення села на Одещині за рахунок земель Національного парку. Колегія прийшла до висновку, що у Татарбунарської районної ради не було повноважень та підстав розпоряджатись державним майном.

Про це повідомила громадська організація "Зелений лист".

Татарбунарська районна рада 19 червня 2020 року ухвалила рішення про збільшення площі території села у два рази — з 496 гектарів до 1 тисячі 101 гектара.

Як результат, у межі села потрапили землі державної власності, що знаходяться на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Мова йде про акваторії лиману Малий Сасик, частини території Піщаного пересипу (29-31 км), ділянки прибережної захисної смуги лиману Малий Сасик біля курортної зони Расєйка.

Частина цих територій входить до водно-болотних угідь міжнародного значення та знаходяться під захистом Рамсарської конвенції.

Перша інстанція, Одеський окружний адміністративний суд, залишив без задоволення позов Одеської обласної прокуратури про скасування цього рішення Приморської сільської ради. Але 29.09.2021 р. П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Одеської обласної прокуратури, рішення Одеського окружного адміністративного суду скасовано та прийнято нове рішення: позов прокуратури задовольнити, рішення Приморської сільської ради Татарбунарського району Одеської області № 797-VII від 09.10.2020 року скасувати.

"Колегія прийшла до висновку, що у Татарбунарської районної ради не було повноважень та підстав розпоряджатись державним майном. Апеляційний суд вважає районну раду "неналежним суб’єктом" для прийняття такого рішення. Тому, за висновком суду, рішення про збільшення меж села Приморське ухвалене Татарбунарською районною радою не на підставі Законів України, не у межах повноважень, не у спосіб, що визначений Конституцією та Законами України, воно необгрунтовано, не пропорційно, без урахування права особи на участь у процесі прийняття рішень, у зв’язку з чим не може вважатись законним та підлягає скасуванню", — йдеться у повідомленні.

Згідно з указом Президента України "Про створення національного природного парку "Тузловські лимани", до території Парку включено 27 тисяч 865 га земель державної власності, а саме:

2 тисячі 22 га земель запасу (у тому числі 317 га земель піщаної коси Чорного моря та 1 тисяча 705 га земель водного фонду (частина лиманів Шагани, Алібей та Бурнас), що надаються парку в постійне користування.

25 тисяч 843 га земель (у тому числі 3 тисячі 233,18 га земель запасу), серед яких 541 га земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства "Саратське лісове господарство", 21 тисяча 186 га земель водного фонду (частина лиманів Шагани, Алібей, Бурнас, а також лимани Солоне, Хаджидер, Карачаус, Будури, Мартаза, Магалевське, Малий Сасик, Джантшейське) та 883 га прилеглої акваторії Чорного моря шириною 200 метрів, протяжністю 44 кілометра, що включаються до складу парку без вилучення.

Наразі слово за Верховним судом, де за касаційною заявою Лиманській сільської ради відкрито провадження.