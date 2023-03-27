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В Одесской области райсовет пытался вопреки закону расширить границы села

27 марта 2023 11:34
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Границы села за счет Национального парка расширять не будут
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Суд признал противоправным расширение села в Одесской области за счет земель Национального парка. Коллегия пришла к выводу, что у Татарбунарского районного совета не было полномочий и оснований распоряжаться государственным имуществом.

Об этом сообщила общественная организация "Зелений лист".

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Татарбунарский районный совет 19 июня 2020 принял решение об увеличении площади территории села в два раза — с 496 гектаров до 1 тысячи 101 гектара.

Как результат, в пределы села попали земли государственной собственности, находящиеся на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Речь идет об акватории лимана Малый Сасык, части территории Песчаной пересыпи (29-31 км), участках прибрежной защитной полосы лимана Малый Сасык возле курортной зоны Расейка.

Часть этих территорий входит в водно-болотные угодья международного значения и находятся под защитой Рамсарской конвенции.

Первая инстанция, Одесский окружной административный суд, оставил без удовлетворения иск Одесской областной прокуратуры об отмене этого решения Приморского сельского совета. Но 29.09.2021 г. Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Одесской областной прокуратуры, решение Одесского окружного административного суда отменено и принято новое решение: иск прокуратуры удовлетворить решение Приморского сельского совета Татарбунарского района Одесской области № 792-VII от 09.10.2020 года отменить.

"Коллегия пришла к выводу, что у Татарбунарского районного совета не было полномочий и оснований распоряжаться государственным имуществом. Апелляционный суд считает районный совет "ненадлежащим субъектом" для принятия такого решения. Поэтому, по заключению суда, решение об увеличении границ села Приморское принято Татарбунарским районным советом не на основании Законов Украины, не в пределах полномочий, не способом, определенным Конституцией и Законами Украины, оно необоснованно, не пропорционально, без учета права лица на участие в процессе принятия решений, в связи с чем не может считаться законным и подлежит отмене", — говорится в сообщении.

Согласно указу Президента Украины "О создании национального природного парка "Тузловские лиманы", в территорию Парка включено 27 тысяч 865 га земель государственной собственности, а именно:

  • 2 тысячи 22 га земель запаса (в том числе 317 га земель песчаной косы Черного моря и 1 705 га земель водного фонда (часть лиманов Шаганы, Алибей и Бурнас), предоставляемых парку в постоянное пользование).
  • 25 тысяч 843 га земель (в том числе 3 тысячи 233,18 га земель запаса), среди которых 541 га земель, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия "Саратское лесное хозяйство", 21 186 га земель водного фонда (часть лиманов Шаганы, Алибей, Бурнас, а также лиманы Соленое, Хаджидер, Карачаус, Будуры, Мартаза, Магалевское, Малый Сасык, Джантшейское) и 883 га прилегающей акватории Черного моря шириной 200 метров, протяженностью 44 километра, включаемых в парк.

Пока слово за Верховным судом, где по кассационному заявлению Лиманского сельского совета открыто производство.

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