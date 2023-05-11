На Одещині ремонтують дороги до портів та сусідніх держав
На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Для виконання робіт використовуються гарячі асфальтобетонні суміші. Основний акцент зроблено на головних економіко-логістичних та гуманітарних маршрутах, що ведуть до річкових та морських портів, сусідніх областей та районів, а також до прилеглих країн.
Поміж цього, здійснюються й інші комплексні роботи, зокрема:
- Видалення порослей та чагарників.
- Прибирання сміття на обочинах та зупинках.
- Відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків.
- Догляд за узбіччям.
- Очищення русел штучних споруд для забезпечення нормального водовідведення.
У період воєнного стану особлива увага приділяється підтримці автомобільних доріг у належному стані. Це допоможе забезпечити безперебійний рух по головних маршрутах в області, які сполучаються з сусідніми містами, селищами, областями, річковими та морськими портами, а також в напрямку прилеглих держав.
Нагадаємо, в Одесі тривають роботи з капітального ремонту Деволанівського узвозу. Наразі відновлено зливові колектори, завдяки чому Митну площу не підтоплює навіть під час сильних опадів.