На Одещині ремонтують дороги до портів та сусідніх держав

Фахівці ремонтують дороги на Одещині. Фото: Служба відновлення в Одеській області

На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Для виконання робіт використовуються гарячі асфальтобетонні суміші. Основний акцент зроблено на головних економіко-логістичних та гуманітарних маршрутах, що ведуть до річкових та морських портів, сусідніх областей та районів, а також до прилеглих країн.

Поміж цього, здійснюються й інші комплексні роботи, зокрема:

Видалення порослей та чагарників.

Прибирання сміття на обочинах та зупинках.

Відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків.

Догляд за узбіччям.

Очищення русел штучних споруд для забезпечення нормального водовідведення.

У період воєнного стану особлива увага приділяється підтримці автомобільних доріг у належному стані. Це допоможе забезпечити безперебійний рух по головних маршрутах в області, які сполучаються з сусідніми містами, селищами, областями, річковими та морськими портами, а також в напрямку прилеглих держав.

Ремонт доріг в Одеській області. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Нагадаємо, в Одесі тривають роботи з капітального ремонту Деволанівського узвозу. Наразі відновлено зливові колектори, завдяки чому Митну площу не підтоплює навіть під час сильних опадів.