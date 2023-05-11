В Одесской области ремонтируют дороги в порты и соседние государства

Специалисты ремонтируют дороги в Одесской области. Фото: Служба восстановления в Одесской области

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области .

Читайте также:

Для выполнения работ используются горячие асфальтобетонные смеси. Основной акцент сделан на главных экономико-логистических и гуманитарных маршрутах, ведущих к речным и морским портам, соседним областям и районам, а также близлежащим странам.

Между тем, осуществляются и другие комплексные работы, в частности:

Удаление порослей и кустарников.

Уборка мусора на обочинах и остановках.

Восстановление и установка предупредительных дорожных знаков.

Уход за обочиной.

Очистка русел искусственных сооружений для обеспечения нормального водоотведения.

В период военного положения особое внимание уделяется поддержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Это поможет обеспечить бесперебойное движение по главным маршрутам в области, соединяющимся с соседними городами, поселками, областями, речными и морскими портами, а также в направлении близлежащих государств.

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Напомним, в Одессе продолжаются работы по капитальному ремонту Деволановского спуска. Возобновлены ливневые коллекторы, благодаря чему Таможенную площадь не подтапливает даже во время сильных осадков.