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В Одесской области ремонтируют дороги в порты и соседние государства

11 мая 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области ремонтируют дороги в порты и соседние государства
Специалисты ремонтируют дороги в Одесской области. Фото: Служба восстановления в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области .

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Для выполнения работ используются горячие асфальтобетонные смеси. Основной акцент сделан на главных экономико-логистических и гуманитарных маршрутах, ведущих к речным и морским портам, соседним областям и районам, а также близлежащим странам.

Между тем, осуществляются и другие комплексные работы, в частности:

  • Удаление порослей и кустарников.
  • Уборка мусора на обочинах и остановках.
  • Восстановление и установка предупредительных дорожных знаков.
  • Уход за обочиной.
  • Очистка русел искусственных сооружений для обеспечения нормального водоотведения.

В период военного положения особое внимание уделяется поддержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Это поможет обеспечить бесперебойное движение по главным маршрутам в области, соединяющимся с соседними городами, поселками, областями, речными и морскими портами, а также в направлении близлежащих государств.

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Напомним, в Одессе продолжаются работы по капитальному ремонту Деволановского спуска. Возобновлены ливневые коллекторы, благодаря чему Таможенную площадь не подтапливает даже во время сильных осадков.

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