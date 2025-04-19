Торгував наркотиками у Чорноморську — поліція затримала рецидивіста

Затриманий рецидивіст. Фото: Нацполіція

У Чорноморську поліцейські затримали 47-річного чоловіка під час спроби продати наркотики. Зловмисник уже мав судимість за схожий злочин і перебував на іспитовому терміні. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Торгував наркотиками на вулиці

За їхньою інформацією, правоохоронці затримали 47-річного порушника просто під час збуту наркотичних речовин. Як з’ясувалося, чоловік уже був засуджений за зберігання психотропів і мав один рік умовного терміну. Проте він не припинив незаконну діяльність, а навпаки — продовжив продавати "товар".

Вилучені психотропи. Фото: Нацполіція

Під час обшуків поліцейські вилучили 40 пакетиків з наркотичними речовинами та психотропами, електронні ваги, засоби для фасування, мобільний телефон, а також пістолет невстановленого походження. Весь вміст перевірили експрес-тестами, а потім скерували на експертизу разом зі зброєю.

Пакетики з наркотиками. Фото: Нацполіція

Яке покарання за наркоторгівлю

Слідчі інкримінують чоловікові одразу кілька статей — зберігання, придбання з метою збуту і сам збут наркотичних речовин. Оскільки раніше він уже був притягнутий до відповідальності за статтею 309 КК України, тепер його дії кваліфікують як повторне вчинення злочину. Суд вирішив тримати його під вартою, однак залишив можливість внести заставу.

Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває слідство, встановлюється походження наркотиків і можливі спільники.

Нагадаємо, в Одесі біля житлового будинку виявили небезпечну речовину, схожу на ртуть. Також ми писали, що мешканець Березівського району привіз з фронту понад дві сотні набоїв та гранатометний постріл.