Торговал наркотиками в Черноморске - полиция задержала рецидивиста

Задержанный рецидивист. Фото: Нацполиция

В Черноморске полицейские задержали 47-летнего мужчину при попытке продать наркотики. Злоумышленник уже имел судимость за похожее преступление и находился на испытательном сроке. Теперь ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Торговал наркотиками на улице

По их информации, правоохранители задержали 47-летнего нарушителя прямо во время сбыта наркотических веществ. Как выяснилось, мужчина уже был осужден за хранение психотропов и имел один год условного срока. Однако он не прекратил незаконную деятельность, а наоборот — продолжил продавать "товар".

Изъятые психотропы. Фото: Нацполиция

Во время обысков полицейские изъяли 40 пакетиков с наркотическими веществами и психотропами, электронные весы, средства для фасовки, мобильный телефон, а также пистолет неустановленного происхождения. Все содержимое проверили экспресс-тестами, а затем направили на экспертизу вместе с оружием.

Пакетики с наркотиками. Фото: Нацполиция

Какое наказание за наркоторговлю

Следователи инкриминируют мужчине сразу несколько статей — хранение, приобретение с целью сбыта и сам сбыт наркотических веществ. Поскольку ранее он уже был привлечен к ответственности по статье 309 УК Украины, теперь его действия квалифицируют как повторное совершение преступления. Суд решил держать его под стражей, однако оставил возможность внести залог.

Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас ведется следствие, устанавливается происхождение наркотиков и возможные сообщники.

Напомним, в Одессе возле жилого дома обнаружили опасное вещество, похожее на ртуть. Также мы писали, что житель Березовского района привез с фронта более двух сотен патронов и гранатометный выстрел.