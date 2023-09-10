На Одещині родючі землі забруднені у наслідку російської агресії

Уламки ракети впали у поле. Фото: Радіо Свобода

В Одеській області одразу два райони залишаються забрудненими вогненебезпечними предметами. Це пов'язано з ракетними та дроновими атаками Російської Федерації на південний регіон.

Про це під час брифінгу у Медіаценті Україна — Одеса повідомила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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За її словами, всього в Україні близько 20% земельного фонду постраждало внаслідок ворожої агресії. В Одеській області наразі проводиться оцінка, і наприкінці вересня можна буде точно сказати їхню кількість.

"Станом на сьогодні затверджені методики фіксування збитків в умовах воєнного стану, і в Одеській області вже створена та працює комісія. Наразі йде збір даних та проводиться роз’яснювальна робота з юридичними та фізичними особами, які постраждали внаслідок російської агресії. Юридичний відділ надає супровід з консультуванням — як кожне підприємство має правильно заактувати всі збитки для того, щоб потім можна було правильно подавати на відшкодування", — розповіла Алла Стоянова.

Нагадаємо, аграрії України намолотили понад 33 млн тонн нового врожаю. Одеська область серед лідерів з намелу зернових.

Додамо, жнива 2023-го завершилися. Одещина — лідер зі збору цьогорічного врожаю. Попри війну аграрії регіону вже розпочали нову посівну. Втім, через відсутність вологи змушені були зупинити роботу. Про те, як саме проходили жнива на Одещині читайте у матеріалі.