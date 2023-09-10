В Одесской области плодородные земли загрязнены в результате российской агрессии

Обломки ракеты упали в поле. Фото: Радио Свобода

В Одесской области сразу два района остаются загрязненными огнеопасными предметами. Это связано с ракетными и дроновыми атаками русской Федерации на южный регион.

Об этом на брифинге в Медиаценте Украина — Одесса сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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По ее словам, всего в Украине около 20% земельного фонда пострадали в результате враждебной агрессии. В Одесской области проводится оценка, и в конце сентября можно будет точно сказать их количество.

"По состоянию на сегодняшний день утверждены методики фиксирования убытков в условиях военного положения, и в Одесской области уже создана и работает комиссия. Сейчас идет сбор данных и проводится разъяснительная работа с юридическими и физическими лицами, пострадавшими в результате российской агрессии. Юридический отдел предоставляет сопровождение с консультированием — как каждое предприятие должно правильно заактировать все убытки для того, чтобы потом можно было правильно подавать на возмещение", — рассказала Алла Стоянова.

Напомним, аграрии Украины намолотили более 33 млн. тонн нового урожая. Одесская область среди лидеров по намолу зерновых.

Добавим, жатва 2023-го завершилась. Одесчина — лидер по сбору урожая этого года. Несмотря на войну, аграрии региона уже начали новую посевную. Впрочем, из-за отсутствия влаги вынуждены были остановить работу. О том, как именно проходила жатва на Одесчине, читайте в материале.