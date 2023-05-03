На Одещині розробляють інноваційний план розвитку туризму

Туристи відпочивають в Одеській області. Фото: УНІАН

Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

Про це розповіла керівник офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Олена Іванова.

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Що таке "самоідентифікація" громад

Кожна територіальна громада має свою історію, традиції, культуру та особливості, які роблять її унікальною. "Самоідентифікація" громад — це процес виявлення цих особливостей та їх подальше використання для розвитку території.

Українська "самоідентифікація" на Одещині

На Одещині запущено процес розвитку туризму через “самоідентифікацію” громад. Регіон має багато колориту та цікавих місць, про які не знають навіть місцеві мешканці. Тому відбуваються дослідження, щоб виявити унікальні особливості кожної громади та використати їх для розвитку туризму.

"Зараз починаються дослідження з цього приводу… У нас є унікальні села, які сформовані як німецька чи швейцарська колонія. А зараз дуже актуальне побратимство між містами", — зазначила експертка.

Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини.