Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині розробляють інноваційний план розвитку туризму arrow

На Одещині розробляють інноваційний план розвитку туризму

3 травня 2023 17:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині розробляють інноваційний план розвитку туризму
Туристи відпочивають в Одеській області. Фото: УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

Про це розповіла  керівник офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Олена Іванова.

Читайте також:

Що таке "самоідентифікація" громад

Кожна територіальна громада має свою історію, традиції, культуру та особливості, які роблять її унікальною. "Самоідентифікація" громад — це процес виявлення цих особливостей та їх подальше використання для розвитку території.

Українська "самоідентифікація" на Одещині

На Одещині запущено процес розвитку туризму через “самоідентифікацію” громад. Регіон має багато колориту та цікавих місць, про які не знають навіть місцеві мешканці. Тому відбуваються дослідження, щоб виявити унікальні особливості кожної громади та використати їх для розвитку туризму.

"Зараз починаються дослідження з цього приводу… У нас є унікальні села, які сформовані як німецька чи швейцарська колонія. А зараз дуже актуальне побратимство між містами", — зазначила експертка.

Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB