Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области разрабатывают инновационный план развития туризма arrow

В Одесской области разрабатывают инновационный план развития туризма

3 мая 2023 17:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области разрабатывают инновационный план развития туризма
Туристы отдыхают в Одесской области. Фото: УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Об этом рассказала руководитель офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития Одесской области Елена Иванова.

Читайте также:

Что такое "самоидентификация" общин

Каждое территориальное общество имеет свою историю, традиции, культуру и особенности, которые делают ее уникальной. "Самоидентификация" общин — это процесс выявления этих особенностей и их дальнейшее использование для развития территории.

Украинская "самоидентификация" в Одесской области

В Одесской области запущен процесс развития туризма через "самоидентификацию" общин. У региона много колорита и интересных мест, о которых не знают даже местные жители. Поэтому проводятся исследования, чтобы выявить уникальные особенности каждой общины и использовать их для развития туризма.

"Сейчас начинаются исследования на этот счет… У нас есть уникальные села, которые сформированы как немецкая или швейцарская колония. А сейчас очень актуально побратимство между городами", — отметила эксперт.

Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас