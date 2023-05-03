В Одесской области разрабатывают инновационный план развития туризма

Туристы отдыхают в Одесской области. Фото: УНИАН

У Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Об этом рассказала руководитель офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития Одесской области Елена Иванова.

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Что такое "самоидентификация" общин

Каждое территориальное общество имеет свою историю, традиции, культуру и особенности, которые делают ее уникальной. "Самоидентификация" общин — это процесс выявления этих особенностей и их дальнейшее использование для развития территории.

Украинская "самоидентификация" в Одесской области

В Одесской области запущен процесс развития туризма через "самоидентификацию" общин. У региона много колорита и интересных мест, о которых не знают даже местные жители. Поэтому проводятся исследования, чтобы выявить уникальные особенности каждой общины и использовать их для развития туризма.

"Сейчас начинаются исследования на этот счет… У нас есть уникальные села, которые сформированы как немецкая или швейцарская колония. А сейчас очень актуально побратимство между городами", — отметила эксперт.

Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.