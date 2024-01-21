На Одещині розроблять проєкти на земельні ділянки на два мільйони гривень — Prozorro

Ремонт дороги на Одещині. Фото: Укрінформ

На трасах Одещини планують відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування автомобільних доріг. Відомо, що лише на розробку проєктної документації під час війни готові витратити понад два мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила десять тендерів для вибору підрядника, який буде займатися розробкою документації. Тендери організовані у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачають скорочені строки проведення аукціону. Початок аукціону — 30 січня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року. Загальна сума по закупівлі — 2 070 000.

На які ділянки доріг планують розробити проєкти

Наразі вже відомі ділянки доріг, для яких планується розробка проєктів землеустрою:

Автомобільна дорога Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг.

Автомобільна дорога М-28 Одеса — Южне.

Автомобільна дорога М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест).

Автомобільна дорога М-05 Київ-Одеса (на км 446+800 та км 458+820).

Автомобільна дорога М-05 Київ — Одеса, транспортна розв’язка на км 463+578.

Автомобільна дорога Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші (з під’їздом до порту Чорноморськ).

Автомобільна дорога Т-16-30 Струмок — Шевченкове — Кілія.

Що планують зробити

Плани щодо розробки проєктів землеустрою містять наступні етапи:

Виконання робіт, пов'язаних з визначенням географічних координат та властивостей земельних ділянок.

Отримання виконавцем необхідних довідок і матеріалів в органах земельних ресурсів, архітектури та містобудування.

Погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Подання проєкту землеустрою Державному кадастровому реєстратору.

Надання Замовнику проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді та в електронному форматі.

Подача проєкту для здійснення державної реєстрації права постійного користування на відведену земельну ділянку.

Нагадаємо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.