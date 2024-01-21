На Одесчине разработают проекты на земельные участки на два миллиона гривен — Prozorro
На трассах Одесчины планируется отвод земельных участков для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог. Известно, что только на разработку проектной документации во время войны готовы потратить более двух миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила десять тендеров по выбору подрядчика, который будет заниматься разработкой документации. Тендеры организованы в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки аукциона. Начало аукциона — 30 января. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года. Общая сумма по закупке — 2 070 000.
На какие участки дорог планируют разработать проекты
Теперь уже известны участки дорог, для которых планируется разработка проектов землеустройства:
- Автомобильная дорога Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг.
- Автомобильная дорога М-28 Одесса — Южный.
- Автомобильная дорога М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест).
- Автомобильная дорога М-05 Киев — Одесса (на км 446+800 и км 458+820).
- Автомобильная дорога М-05 Киев — Одесса, транспортная развязка на км 463+578.
- Автомобильная дорога Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши (с подъездом к порту Черноморск).
- Автомобильная дорога Т-16-30 Ручей — Шевченково — Килия.
Что планируют сделать
Планы разработки проектов землеустройства содержат следующие этапы:
- Выполнение работ, связанных с определением географических координат и свойств земельных участков.
- получение исполнителем необходимых справок и материалов в органах земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства.
- Согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка.
- Представление проекта землеустройства Государственному кадастровому регистратору.
- Предоставление Заказчику проекта землеустройства по отводу земельного участка в бумажном виде и в электронном формате.
- Подача проекта осуществления государственной регистрации права постоянного пользования на отведенный земельный участок.
Напомним, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.
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