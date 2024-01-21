На Одесчине разработают проекты на земельные участки на два миллиона гривен — Prozorro

Ремонт дороги в Одесской области. Фото: Укринформ

На трассах Одесчины планируется отвод земельных участков для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог. Известно, что только на разработку проектной документации во время войны готовы потратить более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о закупке. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила десять тендеров по выбору подрядчика, который будет заниматься разработкой документации. Тендеры организованы в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки аукциона. Начало аукциона — 30 января. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года. Общая сумма по закупке — 2 070 000.

На какие участки дорог планируют разработать проекты

Теперь уже известны участки дорог, для которых планируется разработка проектов землеустройства:

Автомобильная дорога Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг.

Автомобильная дорога М-28 Одесса — Южный.

Автомобильная дорога М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест).

Автомобильная дорога М-05 Киев — Одесса (на км 446+800 и км 458+820).

Автомобильная дорога М-05 Киев — Одесса, транспортная развязка на км 463+578.

Автомобильная дорога Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши (с подъездом к порту Черноморск).

Автомобильная дорога Т-16-30 Ручей — Шевченково — Килия.

Что планируют сделать

Планы разработки проектов землеустройства содержат следующие этапы:

Выполнение работ, связанных с определением географических координат и свойств земельных участков.

получение исполнителем необходимых справок и материалов в органах земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства.

Согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка.

Представление проекта землеустройства Государственному кадастровому регистратору.

Предоставление Заказчику проекта землеустройства по отводу земельного участка в бумажном виде и в электронном формате.

Подача проекта осуществления государственной регистрации права постоянного пользования на отведенный земельный участок.

Напомним, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.