На Одещині зафіксували небезпечну хворобу худоби

Корови на фермі. Фото: ілюстративне/freepik

На фермі у селі Весела Долина Болградського району виявили лейкоз великої рогатої худоби. Ця хвороба не лікується й може призвести до втрати поголів'я. У населеному пункті ввели карантин.

Про це повідомили у Болградській районній військовій адміністрації.

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За даними ветеринарів, у листопаді на фермі захворіли дев'ять корів. Адміністрація затвердила план дій з недопущення поширення захворювання. Карантин скасують тільки після того, як двічі поспіль будуть отримані негативні результати аналізів у тварин.

Небезпека для людей

Лейкоз великої рогатої худоби — це хронічне інфекційне захворювання пухлинної природи. Хворі тварини погано почуваються, худнуть, швидко втомлюються, у них різко знижуються надої.

Для людини небезпеки заразитися лейкозом худоби не існує. Але молоко та м'ясо хворої тварини вживати не можна. Адже у ньому накопичуються токсини, які негативно впливають на людський організм.

Нагадаємо, на Одещині почастішали випадки сказу серед тварин. Також у регіоні зафіксували африканську чуму свиней.