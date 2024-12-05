На Одещині зафіксували небезпечну хворобу худоби

На Одещині село закрили на карантин — яка небезпека для людей
На фермі у селі Весела Долина Болградського району виявили лейкоз великої рогатої худоби. Ця хвороба не лікується й може призвести до втрати поголів'я. У населеному пункті ввели карантин.
Про це повідомили у Болградській районній військовій адміністрації.
За даними ветеринарів, у листопаді на фермі захворіли дев'ять корів. Адміністрація затвердила план дій з недопущення поширення захворювання. Карантин скасують тільки після того, як двічі поспіль будуть отримані негативні результати аналізів у тварин.
Небезпека для людей
Лейкоз великої рогатої худоби — це хронічне інфекційне захворювання пухлинної природи. Хворі тварини погано почуваються, худнуть, швидко втомлюються, у них різко знижуються надої.
Для людини небезпеки заразитися лейкозом худоби не існує. Але молоко та м'ясо хворої тварини вживати не можна. Адже у ньому накопичуються токсини, які негативно впливають на людський організм.
Нагадаємо, на Одещині почастішали випадки сказу серед тварин. Також у регіоні зафіксували африканську чуму свиней.
Читайте Новини.LIVE!