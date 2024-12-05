Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине село закрыли на карантин — какая опасность для людей arrow

На Одесчине село закрыли на карантин — какая опасность для людей

5 декабря 2024 18:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области зафиксировали опасную болезнь скота
Корова на ферме. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На ферме в селе Веселая Долина Болградского района обнаружили лейкоз крупного рогатого скота. Эта болезнь не лечится и может привести к потере поголовья. В населённом пункте ввели карантин.

Об этом сообщили в Болградской районной военной администрации.

Читайте также:

По данным ветеринаров, в ноябре на ферме заболели девять коров. Администрация утвердила план действий по недопущению распространения заболевания. Карантин будет отменен только после того, как дважды подряд будут получены отрицательные результаты анализов у животных.

Опасность для людей

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническое инфекционное заболевание опухолевой природы. Больные животные плохо чувствуют себя, худеют, быстро устают, у них резко снижаются надои.

Для человека опасности заразиться лейкозом скота не существует. Но молоко и мясо больного животного употреблять нельзя. Ведь в нем накапливаются токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Напомним, в Одесской области участились случаи бешенства среди животных. Также в регионе зафиксирована африканская чума свиней.

животные карантин болезнь Одесская область Одесская ОГА

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:33 Во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки

19:19 1000 грн от государства — Укрпошта предупредила об изменении

19:03 Отключение света в Одессе — графики на пятницу 6 декабря

19:00 В Польше пригрозили закрыть консульства РФ — что предшествовало

18:59 Молдове грозит чрезвычайное положение в энергетике — причины

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:55 Директор Музея истории не вернулся после командировки за границу

18:51 На Одесчине село закрыли на карантин — какая опасность для людей

18:41 Синоптики предупредили о сильных осадках в Харьковской области

18:35 Обновление военно-учетных данных в декабре — опции у граждан

18:23 Одесские педагоги могут получить доплаты — какие условия

19:33 Во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки

19:19 1000 грн от государства — Укрпошта предупредила об изменении

19:03 Отключение света в Одессе — графики на пятницу 6 декабря

19:00 В Польше пригрозили закрыть консульства РФ — что предшествовало

18:59 Молдове грозит чрезвычайное положение в энергетике — причины

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:55 Директор Музея истории не вернулся после командировки за границу

18:51 На Одесчине село закрыли на карантин — какая опасность для людей

18:41 Синоптики предупредили о сильных осадках в Харьковской области

18:35 Обновление военно-учетных данных в декабре — опции у граждан

18:23 Одесские педагоги могут получить доплаты — какие условия

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК