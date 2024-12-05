В Одесской области зафиксировали опасную болезнь скота

Корова на ферме. Фото: иллюстративное/freepik

На ферме в селе Веселая Долина Болградского района обнаружили лейкоз крупного рогатого скота. Эта болезнь не лечится и может привести к потере поголовья. В населённом пункте ввели карантин.

Об этом сообщили в Болградской районной военной администрации.

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По данным ветеринаров, в ноябре на ферме заболели девять коров. Администрация утвердила план действий по недопущению распространения заболевания. Карантин будет отменен только после того, как дважды подряд будут получены отрицательные результаты анализов у животных.

Опасность для людей

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническое инфекционное заболевание опухолевой природы. Больные животные плохо чувствуют себя, худеют, быстро устают, у них резко снижаются надои.

Для человека опасности заразиться лейкозом скота не существует. Но молоко и мясо больного животного употреблять нельзя. Ведь в нем накапливаются токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Напомним, в Одесской области участились случаи бешенства среди животных. Также в регионе зафиксирована африканская чума свиней.