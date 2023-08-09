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На Одещині слід збільшити фінансування харчування школярів

9 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині слід збільшити фінансування харчування школярів
Дитина їсть в їдальні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Перед початком навчального року в Одеській області перевіряють збалансованість харчування дітей. Крім того, в регіоні слід підвищити фінансування, що витрачають на сніданки та обіди школярів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Окреме питання по дитячому харчуванню: головам районів доручено перевірити збалансованість харчування - фінансування на ці цілі є. Не може якісне харчування для дітей бути 20 грн/день — підняти фінансування потрібно щонайменше втричі. Краще зекономте на тих закупівлях, які нікому зараз не потрібні", — йдеться в повідомленні.

Вартість сніданків та обідів в Одесі

Для дошкільнят та початкових класів у які ходять діти віком від року до чотирьох років вартість зросте з 30 до 49 гривень, а у віці від чотирьох до шести-семи років — з 44 до 64 гривень на день.

Щодо груп із цілодобовим режимом роботи дітей від року до чотирьох років то вартість зросте з 64 до 77 гривень, а від чотирьох років до шести-семи — з 77 до 99 гривень.

З першого вересня батькам платити доведеться також за харчування дітей, які навчаються у молодшій школі (з першого до четвертого класу) — 55 гривень на день. А якщо ваша дитина потребує безглютенового та безлактозного харчування, вартість становитиме 125 гривень на день.

Нагадаємо, вже незабаром стартує новий навчальний рік, і понад 70% батьків виявляють бажання, щоб їхні діти продовжували навчатися в очному форматі. Головним завданням залишається забезпечити максимально безпечні та комфортні умови для школярів та дошкільнят.

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