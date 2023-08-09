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В Одесской области следует увеличить финансирование питания школьников

9 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области следует увеличить финансирование питания школьников
Ребенок ест в столовой. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Перед началом учебного года в Одесской области проверяют сбалансированность питания детей. Кроме того, в регионе следует повысить финансирование, тратящееся на завтраки и обеды школьников.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Отдельный вопрос по детскому питанию: главам районов поручено проверить сбалансированность питания - финансирование на эти цели есть. Не может качественное питание для детей быть 20 грн/день - поднять финансирование нужно по меньшей мере втрое. Лучше сэкономьте на тех закупках, которые никому сейчас не нужны", — говорится в сообщении.

Стоимость завтраков и обедов в Одессе.

Для дошкольников и начальных классов в которые ходят дети от года до четырех лет стоимость вырастет с 30 до 49 гривен, а в возрасте от четырех до шести-семи лет — с 44 до 64 гривен в день.

Что касается групп с круглосуточным режимом работы детей от года до четырех лет, то стоимость вырастет с 64 до 77 гривен, а от четырех лет до шести-семи — с 77 до 99 гривен.

С первого сентября родителям платить придется также за питание детей, которые учатся в младшей школе (с первого до четвертого класса) – 55 гривен в день. А если ваш ребенок нуждается в безглютеновом и безлактозном питании, стоимость будет составлять 125 гривен в день.

Напомним, уже в скором времени стартует новый учебный год, и более 70% родителей изъявляют желание, чтобы их дети продолжали обучаться в очном формате. Главной задачей остается обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для школьников и дошкольников.

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