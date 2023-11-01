На Одещині сьогодні пролунає вибух

Знищення боєприпасу у полі. Фото: ДСНС

Сьогодні, 1 листопада, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети виявили в Роздільнянському районі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Які боєприпаси знешкодять

За межами села Павлівка виявлено 1 артснаряд калібру 152 мм.

Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасу піротехніками ДСНС заплановано на сьогодні — 1 листопада.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та навколишніх. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.