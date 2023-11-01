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В Одесской области сегодня прозвучит взрыв — причины

1 ноября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области сегодня раздастся взрыв
Уничтожение боеприпасов в поле. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 ноября, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Взрывоопасные предметы были обнаружены в Раздельнянском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Как отметили спасателя, изъятие и уничтожение боеприпаса пиротехниками ГСЧС запланировано на сегодня — 1 ноября.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.

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