На Одещині створюють фонд пам’яті про війну
Державні архіви, включаючи відділ в Ізмаїлі, займаються формуванням та збереженням документів цієї війни для Національного архівного фонду. Мешканці області можуть надсилати свої фото та відео.
Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.
Архівний відділ Ізмаїльської районної державної адміністрації створив фонд "Російсько-українська війна в документах і спогадах сучасників". Він містить матеріали про війну в Україні. Ці документи будуть передані нащадкам для написання історії України.
"Запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї важливої історичної справи і внести свої матеріали, за які вам будуть вдячні наступні покоління. До фонду можуть бути включені документи, письмові спогади очевидців, газетні матеріали, фото-, відеоматеріали, різноманітні предмети, пов’язані з темою війни в Україні", — йдеться в повідомленні.
Для надання матеріалів до фонду потрібно звертатися за телефоном 097 473 74 49.
Нагадаємо, що три роки науковці двох країн досліджували історію Одеси в період окупації. За допомогою архівних записів було створено книгу "Археологія, історія і політика в Трансністрії. 1941-1944"
Зазначимо, що одеський національний художній музей відкрив доступ до наукового архіву. У цифровому форматі представлено понад 5400 файлів з більш ніж 30 музейних фондів.