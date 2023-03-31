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На Одещині створюють фонд пам’яті про війну

31 березня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ваша історія може з’явитись в архіві
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Державні архіви, включаючи відділ в Ізмаїлі, займаються формуванням та збереженням документів цієї війни для Національного архівного фонду. Мешканці області можуть надсилати свої фото та відео.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Архівний відділ Ізмаїльської районної державної адміністрації створив фонд "Російсько-українська війна в документах і спогадах сучасників". Він містить матеріали про війну в Україні. Ці документи будуть передані нащадкам для написання історії України. 

"Запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї важливої історичної справи і внести свої матеріали, за які вам будуть вдячні наступні покоління. До фонду можуть бути включені документи, письмові спогади очевидців, газетні матеріали, фото-, відеоматеріали, різноманітні предмети, пов’язані з темою війни в Україні", — йдеться в повідомленні. 

Для надання матеріалів до фонду потрібно звертатися за телефоном 097 473 74 49.

Нагадаємо, що три роки науковці двох країн досліджували історію Одеси в період окупації. За допомогою архівних записів було створено книгу "Археологія, історія і політика в Трансністрії. 1941-1944"

Зазначимо, що одеський національний художній музей відкрив доступ до наукового архіву. У цифровому форматі представлено понад 5400 файлів з більш ніж 30 музейних фондів.

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