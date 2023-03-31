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В Одесской области создают фонд памяти о войне

31 марта 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
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9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственные архивы, включая отдел в Измаиле, занимаются формированием и сохранностью документов этой войны для Национального архивного фонда. Жители области могут отправлять свои фото и видео.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

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Архивный отдел Измаильской районной государственной администрации создал фонд "Русско-украинская война в документах и воспоминаниях современников". Он содержит материалы о войне на Украине. Эти документы будут переданы потомкам для написания истории Украины.

"Приглашаем всех желающих приобщиться к этому важному историческому делу и внести свои материалы, за которые вам будут благодарны следующие поколения. В фонд могут быть включены документы, письменные воспоминания очевидцев, газетные материалы, фото-, видеоматериалы, различные предметы, связанные с темой войны в Украине", — говорится в сообщении.

Для предоставления материалов в фонд нужно обращаться по телефону 0974737449.

Напомним, что три года учёные двух стран исследовали историю Одессы в период оккупации. С помощью архивных записей была создана книга "Археология, история и политика в Транснистрии. 1941-1944"

Отметим, что одесский национальный художественный музей открыл доступ к научному архиву. В цифровом формате представлено более 5400 файлов из более 30 музейных фондов.

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