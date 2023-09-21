На Одещині судитимуть членів злочинної групи: в чому їх підозрюють

Початок суду. Фото: google

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які були членами організованої злочинної групи. Вони організували масштабну схему збуту амфетаміну та PVP.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Наркобізнес на Одещині

За результатами слідства, четверо мешканців Чорноморська створили складну мережу поширення наркотиків і психотропів як оптовими, так і роздрібними партіями на території Одеської області.

Вони реалізовували свої "товари" через так звані "закладки", співпрацюючи з різними Телеграм-крамницями та проводячи особисті зустрічі з надійними покупцями.

Для реклами свого "бізнесу" та залучення більше клієнтів, члени групи створили вебсайт, яким керував один із організаторів цієї злочинної схеми.

Гроші від продажу наркотиків покупці перераховували на банківські картки або через небанківські оператори платіжних та фінансових послуг.







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Під час слідства було задокументовано понад 30 випадків збуту психотропів та наркотиків обвинуваченими. Правоохоронці припинили діяльність організованої групи у березні цього року. Під час проведення обшуків було вилучено понад 4,7 тисячі фасованих згортків наркотиків, пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські картки, іноземну валюту, мобільні телефони та чотири автомобілі.

Також було вилучено значну кількість зброї, включаючи два пістолети Макарова, 22 набої різного калібру, 5 гранат, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та ножі.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів на "чорному ринку" становить понад 1 мільйон гривень.

Яке покарання чекає учасників злочинної групи

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи за фактом незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та незаконного поводження зі зброєю (ч. ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тим часом незаконне поводження зі зброєю карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.