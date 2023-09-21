Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині судитимуть членів злочинної групи: в чому їх підозрюють arrow

На Одещині судитимуть членів злочинної групи: в чому їх підозрюють

21 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині судитимуть членів злочинної групи: в чому їх підозрюють
Початок суду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які були членами організованої злочинної групи. Вони організували масштабну схему збуту амфетаміну та PVP.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

Читайте також:

Наркобізнес на Одещині

За результатами слідства, четверо мешканців Чорноморська створили складну мережу поширення наркотиків і психотропів як оптовими, так і роздрібними партіями на території Одеської області.

Вони реалізовували свої "товари" через так звані "закладки", співпрацюючи з різними Телеграм-крамницями та проводячи особисті зустрічі з надійними покупцями.

Для реклами свого "бізнесу" та залучення більше клієнтів, члени групи створили вебсайт, яким керував один із організаторів цієї злочинної схеми.

Гроші від продажу наркотиків покупці перераховували на банківські картки або через небанківські оператори платіжних та фінансових послуг.

  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 4

Під час слідства було задокументовано понад 30 випадків збуту психотропів та наркотиків обвинуваченими. Правоохоронці припинили діяльність організованої групи у березні цього року. Під час проведення обшуків було вилучено понад 4,7 тисячі фасованих згортків наркотиків, пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські картки, іноземну валюту, мобільні телефони та чотири автомобілі.

Також було вилучено значну кількість зброї, включаючи два пістолети Макарова, 22 набої різного калібру, 5 гранат, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та ножі.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів на "чорному ринку" становить понад 1 мільйон гривень.

Яке покарання чекає учасників злочинної групи

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи за фактом незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та незаконного поводження зі зброєю (ч. ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тим часом незаконне поводження зі зброєю карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз